👍 👍 👍О переговорах

О КАКОЙ "совместной добыче полезных ископаемых" идет речь?!!... Наши ребята гибли на освобожденных территориях, не американские. ПРИ ЧЕМ ТУТ США?!! Почему Путин единолично и совершенно бездумно всем так легко распоряжается?

Людмила Лиханова

Вы видите только вершину айсберга. Очень поверхностно. А Путин не просто распоряжается, а и защищает интересы России. Вы же неглупая женщина, так посмотрите в корень. Мы подигрываем Трампу, Трамп нам и пока наши интересы насчет 404 совпадают. Рано или поздно все будет поделено, а вот ЧТО будет потом? Может быть снова референдумы как в Крыме и других. Так что всё далеко не так однозначно . Поживем-увидим.