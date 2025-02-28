С переговорами между Россией и США творится что-то невообразимое. Американские СМИ по этой теме работают по схеме «Бешеный принтер» И хотя часть новостей опровергается самими американцами в течении часа, часть «инсайдерской» информации не подтверждается с российской стороны, а часть невозможно подтвердить — все равно наши СМИ все это несут «по-трубам» И никого не интересует, что официально российская сторона официально объявила — переговоры по поводу Украины между Россией и США еще не начинались.
О переговорах
Комментарии
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лл
лина любимцева
О КАКОЙ "совместной добыче полезных ископаемых" идет речь?!!... Наши ребята гибли на освобожденных территориях, не американские. ПРИ ЧЕМ ТУТ США?!! Почему Путин единолично и совершенно бездумно всем так легко распоряжается?
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9 час.
Людмила Лиханова
Вы видите только вершину айсберга. Очень поверхностно. А Путин не просто распоряжается, а и защищает интересы России. Вы же неглупая женщина, так посмотрите в корень. Мы подигрываем Трампу, Трамп нам и пока наши интересы насчет 404 совпадают. Рано или поздно все будет поделено, а вот ЧТО будет потом? Может быть снова референдумы как в Крыме и других. Так что всё далеко не так однозначно . Поживем-увидим.
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4 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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3 час.
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