Устроим день грузинской кухни, сделаем сациви. Сациви — это не то блюдо, которое особо фотогенично смотрится, если конечно не извращаться, так что пусть будет как будет:).
Сациви
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Устроим день грузинской кухни, сделаем сациви. Сациви — это не то блюдо, которое особо фотогенично смотрится, если конечно не извращаться, так что пусть будет как будет:).
Свежие комментарии