15 опасных запахов в вашем доме, которые должны вас насторожить

Если в доме внезапно запахло тухлыми яйцами, горелым тестом или… карандашной стружкой, это ни в коем случае нельзя игнорировать! Если вы заказали напиток, в котором не должно быть корицы, но он всё равно ей пахнет, даже не пробуйте его! Есть шанс, что кто-то испортил ваш напиток и попытался добавить в него ингредиенты, которых там на самом деле быть не должно.