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10 неожиданных признаков высокого интеллекта

10 неожиданных признаков высокого интеллекта

Ненормативная лексика, любовь к черному юмору и котикам — по каким признакам можно отличить обладателей высокого IQ и какие здесь есть нюансы? Возможно, вы не самый аккуратный работник, а партнер жалуется, что вы никогда не ложитесь спать вместе.

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