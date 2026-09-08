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На дне Ладоги обнаружили автокараван 1941 года

На дне Ладоги обнаружили автокараван 1941 года

На дне Ладожского озера обнаружили автомобили времен Великой Отечественной войны. Они могли затонуть во время крушения «Ладожского Титаника в 1941 году.

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