Смейся до слёз

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14 человек, которые как две капли воды похожи на знаменитостей

14 человек, которые как две капли воды похожи на знаменитостей

А встречали ли вы когда-нибудь своего двойника? Возможно, ваша встреча еще произойдет в будущем. Не понимаете, как это возможно? Люди из нашей подборки тоже не подозревали об этом, пока не увидели знаменитость на экране и свое отражение в зеркале.

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