В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за сильного дождя

Как сообщила 9 сентября пресс-служба Смольного, в Петербурге введен "жёлтый" уровень опасности. Он является вторым из четырёх возможных и означает потенциально-опасную погоду.
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