Новые генетические мутации могут быть связаны с повышенным риском развития шизофрении

Введение Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Икан на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) и Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), выявило генетические мутации, которые могут способствовать развитию шизофрении.
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