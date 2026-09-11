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Царьград

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Работники рыбоводства в России трудились дольше всех в полугодии

Работники рыбоводства в России трудились дольше всех в полугодии

В первом полугодии 2023 года в России самая долгая средняя продолжительность рабочего дня отмечена в сферах рыболовства и рыбоводства — 8,49 часа, и добычи металлических руд — 8,15 часа.

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