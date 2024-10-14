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Ксения Собчак похвасталась сумкой из крокодиловой кожи за несколько миллионов рублей

Ксения Собчак похвасталась сумкой из крокодиловой кожи за несколько миллионов рублей

Ксения Собчак сверкнула на премьере «Анора» нарядом за несколько миллионов рублей В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера картины «Анора», которую посетили светская львица Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов.

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