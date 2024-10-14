Ксения Собчак похвасталась сумкой из крокодиловой кожи за несколько миллионов рублей

Ксения Собчак сверкнула на премьере «Анора» нарядом за несколько миллионов рублей В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера картины «Анора», которую посетили светская львица Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии