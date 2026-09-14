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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Сарновская: «Тутберидзе очень хорошая. Она понимает меня, в принципе она всех понимает. Но может и наругать»

Российская фигуристка София Сарновская рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе . Сарновская перешла к Тутберидзе в марте этого года, ранее она тренировалась в «Ангелах Плющенко».

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