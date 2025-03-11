Мускулы и грация. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Алтайском крае

В этом году город Бийск стал ареной для зрелищных соревнований культуристов Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу в Бийске / Фото: Федерация бодибилдинга в Алтайском крае В начале марта Дворец культуры Бийска распахнул свои двери для участников чемпионата и первенства Алтайского края по бодибилдингу.
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