Мускулы и грация. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Алтайском крае

В этом году город Бийск стал ареной для зрелищных соревнований культуристов Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу в Бийске / Фото: Федерация бодибилдинга в Алтайском крае В начале марта Дворец культуры Бийска распахнул свои двери для участников чемпионата и первенства Алтайского края по бодибилдингу.