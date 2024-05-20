"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

Ходорковский признался публично, что воюет с Россией на стороне Украины: "Господа, эту войну МЫ уже проиграли". Прежде всего, Ходорковский родом из "переобувшихся комсоргов". Во-вторых- абсолютно бесчестный и неблагодарный экземпляр, которого Путин пожалел и выпустил, под честное слово.В итоге,получается, что эта личность- ПРЕДАТЕЛЬ, ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ и ЛЖЕЦ, и , к тому же еще и крупный вор.. Говорит то, что выгодно лично ему , сегодня его цель-напугать и натравить Польшу и всю Европу на Россию. Веры ему быть не может. Сегодня скажет одно, завтра- диаметрально противоположное.

Natalija Osminina

Ходорковский еще и туповат. Он, вообще, не понимает, что такое Украина и украинцы. Ошибочно считает их европейцами. Европейы бы да, при капитуляции власти, смирились бы сразу и стали бы жить своей жизнью. История помнит редкие случаи сопротивления фашистов после капитуляции Берлина. И то в большинстве своем причина была в том, что у этих отрядов отморозков не было связи, и они не знали, что Берлин капитулировал. На Украине иначе - там все "нерабы"-как только СВО остановится, они займутся привычным для себя делом при гражданской войнне - мародерством. Ходорковский же сам утверждает, что "людям что-то надо будет есть", а при разрушенной экономике, инфраструктуре и энергоструктуре ПРИ СЛАБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ и наличии на руках несчетного кол-ва оружия, это накатанный путь для "нерабов". Обычная гетманщина. Поэтому не через 2 года, ни через 10, у границ Польши не будет стоять объедненная русско-украинская армия. Хотя бы потому, что глупый Ходорковский, нахапавший денег, даже представить себе не может, что мир ждет обрушение Мировой Финансовой системы. И чтобы не сдохнуть с голоду, все страны будут сбиваться в стаи - в валютные зоны. И Польша станет под Россию. хотя бы потому, что ни с запада, ни с востока, ни с юга рядом с ней не будет никого, кто бы ей помог.