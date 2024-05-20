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"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич.

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Комментарии
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Наталия
Ходорковский признался публично, что воюет с Россией на стороне Украины: &quot;Господа, эту войну МЫ уже проиграли&quot;. Прежде всего, Ходорковский родом из &quot;переобувшихся комсоргов&quot;. Во-вторых- абсолютно бесчестный и неблагодарный экземпляр, которого Путин пожалел и выпустил, под честное слово.В итоге,получается, что эта личность- ПРЕДАТЕЛЬ, ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ и ЛЖЕЦ, и , к тому же еще и крупный вор..  Говорит то, что выгодно лично ему , сегодня его цель-напугать и натравить Польшу и  всю Европу на Россию. Веры ему быть не может. Сегодня скажет одно, завтра- диаметрально противоположное.
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16 час.
avershin1947mailru Авершин
А вы что, хотите что бы еврей воевал за Россию? Россию он ГРАБИТ,
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15 час.
Natalija Osminina
Ходорковский еще и туповат.  Он, вообще, не понимает, что такое Украина и украинцы. Ошибочно считает их европейцами. Европейы бы да, при капитуляции  власти, смирились бы сразу и стали бы жить своей жизнью.  История помнит редкие случаи сопротивления фашистов после капитуляции Берлина. И то в большинстве своем причина была в том, что у  этих отрядов отморозков не было связи, и они не знали, что Берлин капитулировал.  На Украине иначе -  там все &quot;нерабы&quot;-как только СВО остановится, они займутся привычным для себя делом при гражданской войнне - мародерством. Ходорковский же сам утверждает, что &quot;людям что-то надо будет есть&quot;, а при разрушенной экономике, инфраструктуре и энергоструктуре ПРИ СЛАБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ и наличии на руках  несчетного кол-ва оружия, это накатанный путь для &quot;нерабов&quot;.  Обычная гетманщина.  Поэтому не через 2 года, ни через 10, у границ Польши не будет стоять объедненная русско-украинская армия. Хотя бы потому, что глупый Ходорковский, нахапавший денег, даже представить себе не может, что мир ждет обрушение Мировой Финансовой системы. И чтобы не сдохнуть с голоду, все страны будут сбиваться в стаи - в валютные зоны. И Польша станет под Россию. хотя бы потому, что ни с запада, ни с востока, ни с юга  рядом с ней не будет никого, кто бы ей помог.
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13 час.

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