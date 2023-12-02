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Повеселились на славу: Россия отобрала у Финляндии самое ценное, теперь страна превращается в сырьевой придаток РФ

Повеселились на славу: Россия отобрала у Финляндии самое ценное, теперь страна превращается в сырьевой придаток РФ

Россия долгое время поставляла ресурсы в Финляндию по снисходительным ценам. Видимо, настолько долго, что финны стали воспринимать это, как должное, и забыли о важности экономических выгод, на которых во многом держалась страна.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
не ставится сердечко :( ❤️ ибольшой палец тоже :(
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13 час.
Олег Шибайло
Не ставится палец, поставьте им клизму. Столько говна в финах, что пора опорожниться на самих себя же.
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11 час.

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