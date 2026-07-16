Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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В каких условиях сидел предатель Власов в советской тюрьме

Пленение генерала Андрея Власова 12 мая 1945 года не оставляло ему никаких шансов. Факт создания Русской освободительной армии и сотрудничества с нацистами был для советской Фемиды достаточным для смертного приговора.

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