В каких условиях сидел предатель Власов в советской тюрьме

Пленение генерала Андрея Власова 12 мая 1945 года не оставляло ему никаких шансов. Факт создания Русской освободительной армии и сотрудничества с нацистами был для советской Фемиды достаточным для смертного приговора.
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