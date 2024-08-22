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Над Германией свободно летают русские дроны

Над Германией свободно летают русские дроны

В этом уверены журналисты Bild, которые ссылаются на «собственные источники».За последние несколько дней над промышленной зоной Брунсбюттеля (земля Шлезвиг-Гольштейн) неоднократно были замечены дроны, пролетающие над объектами на высокой скорости.

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