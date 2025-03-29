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Царьград

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Александр Дюков о будущем матчей сборной России: возможные изменения

Александр Дюков о будущем матчей сборной России: возможные изменения

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков обсудил перспективы товарищеских матчей сборной России с Ираном и Колумбией, касаясь возможного возвращения на международные турниры.

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