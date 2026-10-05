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Новости Брянска

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«Хулиган Продакшн» взыскивает с предпринимателя 4,4 млн рублей в Брянске

«Хулиган Продакшн» взыскивает с предпринимателя 4,4 млн рублей в Брянске

Компания «Хулиган Продакшн» требует вернуть 4,2 млн рублей, перечисленные предпринимателю за съёмки двух телепрограмм, которые так и не были произведены.

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