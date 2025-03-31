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Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Покупательница Полина Лурье настаивает на законности сделки, но суд лишил ее прав на жилье. Мошенники несколько месяцев убеждали певицу продать квартиру, якобы спасая от аферы, и вывести деньги на «безопасный счет».

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