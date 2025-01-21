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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска. Клуб возвращался из Владивостока («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online», казанская команда вылетела из Владивостока после игры с «Адмиралом» еще накануне вечером.

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