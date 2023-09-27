«Привлечь к ответственности!» – Госдума осудила парламент Канады за чествование украинского эсэсовца 

Госдума приняла сегодня заявление в связи с поощрением украинского нацизма и неофашизма парламентом Канады, который в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского устроил овацию 98-летнему украинскому ветерану СС Ярославу Хунку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии