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Медицина 2.0

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Музыка удивительным образом помогает мозгу восстановиться после стресса

Музыка удивительным образом помогает мозгу восстановиться после стресса

После тяжелого дня люди включают тихую фортепианную музыку или запись дождя, чтобы расслабиться. Трудно сказать, приносит ли музыка какую-либо пользу помимо успокаивающего эффекта дождя.

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