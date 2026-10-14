Песков: страны ЕС могут саботировать американские мирные инициативы по Украине

В Москве допускают, что в Европе могут саботировать американские мирные инициативы по украинскому конфликту, используя при этом замороженные активы РФ.
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