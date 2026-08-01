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Лига PARI. «Сочи» в гостях у «Ленинградца», в воскресенье «Урал» сыграет со «СКА Хабаровск», «Нижний Новгород» – с «Шинником»

В 4-м туре Лиги PARI в субботу « Сочи » сыграет в гостях с «Ленинградцем». В воскресенье « Урал » встретится на выезде со « СКА Хабаровск », « Торпедо » – с тульским « Арсеналом », « Нижний Новгород » примет « Шинник ».

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