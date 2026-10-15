Норвежская правительственная комиссия пришла к выводу, что суверенному фонду страны (крупнейшему в мире с активами около $2,3 трлн) должно быть разрешено инвестировать в крупные западные компании, которые в настоящее время исключены из его портфеля, так как производят компоненты, использующиеся при создании ядерного оружия.