Норвежская правительственная комиссия пришла к выводу, что суверенному фонду страны (крупнейшему в мире с активами около $2,3 трлн) должно быть разрешено инвестировать в крупные западные компании, которые в настоящее время исключены из его портфеля, так как производят компоненты, использующиеся при создании ядерного оружия.
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