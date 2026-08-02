В российском регионе сообщили о серьезных последствиях удара ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал коммерческий объект в городе Короче. О серьезный последствиях вражеского удара сообщали в Telegram-канале Оперативного штаба Белгородской области.
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