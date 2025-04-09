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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Чётко и ясно."Тут комментировать — только портить", - заметил координатор Русской Общины, ведущий телеканала "СПАС" (+ политобозреватель, военный корреспондент) и ГРК "Радио России", преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор,так что получается...&quot;Правдолюб&quot;ты наш&quot;смелый&quot;,который видит только &quot;одно&quot;,а &quot;другое&quot;,оно же мифологическое, тут же нужно выполнить команду ,что нет его... &quot;Можно говорить о мифологических «русских фашистах», но нельзя о вполне реальных еврейских.&quot; ...и ты туда же ,что вдруг не видишь это отребье ?А,как же тогда быть с этим &quot;институтом имени...&quot;,который открыли в центре страны,или у тебя &quot;это другое&quot;
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