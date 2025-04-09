Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Nikolia Vovchenko

Автор,так что получается..."Правдолюб"ты наш"смелый",который видит только "одно",а "другое",оно же мифологическое, тут же нужно выполнить команду ,что нет его... "Можно говорить о мифологических «русских фашистах», но нельзя о вполне реальных еврейских." ...и ты туда же ,что вдруг не видишь это отребье ?А,как же тогда быть с этим "институтом имени...",который открыли в центре страны,или у тебя "это другое"