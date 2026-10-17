Британская McLaren подтвердила, что 750S продержится на конвейере до 2027 года. Для марки это важный рубеж: суперкар станет последним, у кого нет гибридной части – только двигатель внутреннего сгорания.
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