В США готовы сделать Путину «крутой» подарок в 2024 году и помочь России вернуть статус великой державы

Вообще-то назвать это подарком сложно, разве что это было сказано с определённой долей сарказма, и, тем не менее, всё может быть – в качестве подарка американцы могут преподнести Путину избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, с которым Путин сможет разрулить все накопившиеся ….
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