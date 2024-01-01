В США готовы сделать Путину «крутой» подарок в 2024 году и помочь России вернуть статус великой державы

Вообще-то назвать это подарком сложно, разве что это было сказано с определённой долей сарказма, и, тем не менее, всё может быть – в качестве подарка американцы могут преподнести Путину избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, с которым Путин сможет разрулить все накопившиеся ….