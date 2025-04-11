F-107 Ultra Sabre

Среди огромного количества самолетов, построенных в разное время по всему миру, есть такие, глядя на которые, невольно жалеешь, что эти изящные крылатые машины не оставили сколько-нибудь значимого следа в истории авиации.
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