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F-107 Ultra Sabre

F-107 Ultra Sabre

﻿﻿Среди огромного количества самолетов, построенных в разное время по всему миру, есть такие, глядя на которые, невольно жалеешь, что эти изящные крылатые машины не оставили сколько-нибудь значимого следа в истории авиации.

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