Президент Ирана назвал разрыв отношений с Израилем эффективной мерой прекращения насилия в секторе Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье, 31 марта, выразил убеждение, что наиболее эффективным способом "прекратить преступления" со стороны Израиля в секторе Газа будет полный разрыв политических и экономических отношений с этим государством.
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