Что женщины находят привлекательным в мужчинах? Вот 4 научно доказанные черты

Учёные определили, какие мужские качества кажутся женщинам наиболее соблазнительными. Популярность. По словам учёных, мужчины кажутся более привлекательными, если они пользуются популярностью у других женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии