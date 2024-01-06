«Немедленно»: Израиль призвал выступить против суда ООН по делу о геноциде

Министерство иностранных дел Израиля поручило своим посольствам в других странах надавить на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против дела ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в секторе Газа.
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