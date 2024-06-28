В Саратовской области полицейские и общественники организовали круглый стол «Подросток и закон» в детском оздоровительном лагере

Представители Общественного совета полиции и сотрудники МО МВД России «Пугачёвский» провели в детском оздоровительном лагере Пугачёвского муниципального района «Орленок», круглый стол «Подросток и закон», в котором приняли участие председатель Общественного совета при МО МВД РФ «Пугачёвский» Татьяна Трапезникова, старший эксперт-криминалист ЭКО МО МВД России «Пугачёвский» майор полиции Елена Жулий, старший участковый уполномоченных майор полиции Игорь Драгунов, инспекторы группы по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Алина Харисова и старший инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции, капитан полиции Надежда Смирнова.