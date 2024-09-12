Более 40% граждан России сознательно практикуют интернет-детокс

Женщины чаще прибегают к самоограничению Чаще всего россияне, которые заботятся о собственном времени, проведенном в Сети, прибегают к разным уловкам: в ситуациях вроде семейного ужина не подключаются к интернету или убирают гаджеты из поля зрения.