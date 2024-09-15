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«Крадут не стесняясь никого и ничего!»: Сергей Шойгу порвал «ворьё» с Запада за арест активов России. Вспоминать о сидящих генералах было неуместно...

«Крадут не стесняясь никого и ничего!»: Сергей Шойгу порвал «ворьё» с Запада за арест активов России. Вспоминать о сидящих генералах было неуместно...

А помните, как совсем недавно всё было очень славно и очень упитанно. Проходили блистательные парады, где бравые и гладкие генералы весело блестели и позвякивали килограммами своих заслуженных наград, а от грудастых и ослепительных генеральш просто нельзя было оторвать глаз.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Ему бы посыпать голову пеплом, прикинуться ветошью и не отсвечивать. А он опять полез под софиты..
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10 час.
Александр Батт
Потому и ворует Запад у нас, что нашей армии не боится.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Что значит абсолютно всех, забываешься борзописец... А вот с этим клубком змей, да!
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