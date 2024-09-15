«Крадут не стесняясь никого и ничего!»: Сергей Шойгу порвал «ворьё» с Запада за арест активов России. Вспоминать о сидящих генералах было неуместно...

А помните, как совсем недавно всё было очень славно и очень упитанно. Проходили блистательные парады, где бравые и гладкие генералы весело блестели и позвякивали килограммами своих заслуженных наград, а от грудастых и ослепительных генеральш просто нельзя было оторвать глаз.