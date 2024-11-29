Специалисты назвали продукт, способный избавить от стресса

Еда и самочувствие человека напрямую связаны — если плохо питаться, недополучать полезные компоненты или просто переедать, мы почувствуем недомогание, причем не только физическое, рассказала корреспонденту PRIMPRESS нутрициолог Юлия Бабенко.
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