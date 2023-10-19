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Житель Старицкого округа девять лет проведет в колонии за убийство

Житель Старицкого округа девять лет проведет в колонии за убийство

В Тверской области осудили жителя Старицкого округа, который убил своего знакомого. Как сообщает следственное управление СКР региона, в ночь на 2 июля этого года пьяный мужчина находился в гостях в одном из домов в деревне Кореничено.

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