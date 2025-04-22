Буцкая считает необходимым разработать проект о правильных детских игрушках

Исключительно бежевый цвет всех детских игрушек может привести к проблемам в развитии ребенка, необходимо разработать законопроект о правильных игрушках после принятия ГОСТа об их психолого-педагогической экспертизе.
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