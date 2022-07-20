Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ

Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления, батарея ракетных систем залпового огня и бронированная техника подразделений противника.

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