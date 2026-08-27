НРТК "Депеша" преодолевает дистанции от 10 км, доставляя груз на передний край

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расчет наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК) "Депеша" группировки войск "Центр" доставляют имущество и продовольствие на передний край на добропольском направлении, проходя расстояния от 10 км.
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