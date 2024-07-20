Благодаря появившимся новым сортам кровохлебки в последнее время приобрели всеобщую любовь и цветоводов-любителей, и профессиональных дизайнеров

Благодаря появлению новых сортов кровохлебки Бернет, они в последнее время завоевали всеобщую популярность как среди цветоводов-любителей, так и среди профессиональных дизайнеров.
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