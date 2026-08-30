Количество погибших при наводнении в Непале увеличилось до 734

REUTERS/Adnan Abidi Количество жертв наводнения в северных регионах Непала выросло до 734 человек. Об этом 30 августа сообщило национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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