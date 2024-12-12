Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

Hrustalev Aleksandr

У нас всегда край или или, но есть всегда выход, который нам поможет. Нельзя рубить с плеча..., Абхазия уйдет и опять будем воевать, что бы НАТО не пришло, про Кубу забывать не надо... Плохо работают дип корпус, растеряли былую хватку!