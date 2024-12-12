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Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

  Давайте помечтаем, или. правильная постановка вопроса избавит нас от когнитивного диссонанса Реально хорошим действием со стороны нашего государства было бы объяснение гражданам, что у нас нигде нет «братушек».

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Комментарии
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Сергей Чекановский
Ну так узнайте! Кто мешает?
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4 час.
ВМ
Вениамин Мельников
если Вы действительно все знаете -сообщите. Буду признателен Вам.
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3 час.
Hrustalev Aleksandr
У нас всегда край или или, но есть всегда выход, который нам поможет. Нельзя рубить с плеча..., Абхазия уйдет и опять будем воевать, что бы НАТО не пришло, про Кубу забывать не надо... Плохо работают дип корпус, растеряли былую хватку!
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1 час.

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