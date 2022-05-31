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В Хабаровске состоялась церемония награждения юнармейцев за участие в Параде Победы

В Хабаровске состоялась церемония награждения юнармейцев за участие в Параде Победы

В рамках военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, свыше 100 юнармейцев прошли мимо зрительских трибун, показав строевую выправку и слаженность действий наравне с военнослужащими Хабаровского гарнизона.

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