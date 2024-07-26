Летнее путешествие в Китай: Как спланировать поездку в Китай летом

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китай – огромная страна с богатой культурой, захватывающими дух пейзажами и вкусной кухней. Лето – популярное время года для посещения Китая, поскольку погода теплая и жаркая, а многие достопримечательности наиболее оживлены.