Пресс-конференция «Итоги археологического сезона 2024»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Итоги археологического сезона 2024» Алексей Емельянов рассказал об уникальных находках и продемонстрировал найденные в 2024 году артефакты, которые ранее не были представлены широкой публике.