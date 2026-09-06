Эль-Ниньо сейчас сильнее, чем в любой момент за последнюю 1000 лет

Hеконструирована температура океана по ископаемым кораллам с 1100 года: вариабельность с 1984 года на 36,5% выше всего доиндустриального периода Эль-Ниньо (Pacific El Nino–Southern Oscillation, ENSO) — крупнейший источник межгодовой климатической изменчивости на планете — никогда не был таким мощным, как сейчас.
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