Эль-Ниньо сейчас сильнее, чем в любой момент за последнюю 1000 лет

Hеконструирована температура океана по ископаемым кораллам с 1100 года: вариабельность с 1984 года на 36,5% выше всего доиндустриального периода Эль-Ниньо (Pacific El Nino–Southern Oscillation, ENSO) — крупнейший источник межгодовой климатической изменчивости на планете — никогда не был таким мощным, как сейчас.