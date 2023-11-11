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Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем о России и Иране

Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем о России и Иране

Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем "жесткий разговор" по основным вопросам американо-китайских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и Москвой и его роли в конфликте на Украине.

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