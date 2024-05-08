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«Заодно и подмоетесь!»: Гламурный стилист Влад Лисовец ехидно поиздевался над россиянами, жарящими шашлыки на майские праздники. (тошнотворное видео)

«Заодно и подмоетесь!»: Гламурный стилист Влад Лисовец ехидно поиздевался над россиянами, жарящими шашлыки на майские праздники. (тошнотворное видео)

Гламурная цаца, стилист и, извините за выражение, имиджмейкер, приносящий огромную пользу обществу под наименованием Влад Лисовец, высказал своё громкое ехидное «фи» традиции россиян выезжать на природу в майские праздники и жарить шашлыки вместе с семьёй, друзьями и близкими людьми.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
Что это за уёбище недоразвитое тяфкает. Недоумок должен лечиться но там всё запущено
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5 час.
Андрей Тюрин
Все таки темный я человек, как оказалось. Если бы не эта статья, так и не узнал бы, что есть такое чудо(вище) на белом свете. Просто удивительно сколько у нас накипи.
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4 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
Упаси ,Боже,от такого стилиста,одевается,как чучело огородное,нет у меня чучело на огороде приличней!
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2 час.

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