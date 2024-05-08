«Заодно и подмоетесь!»: Гламурный стилист Влад Лисовец ехидно поиздевался над россиянами, жарящими шашлыки на майские праздники. (тошнотворное видео)

Гламурная цаца, стилист и, извините за выражение, имиджмейкер, приносящий огромную пользу обществу под наименованием Влад Лисовец, высказал своё громкое ехидное «фи» традиции россиян выезжать на природу в майские праздники и жарить шашлыки вместе с семьёй, друзьями и близкими людьми.
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